، نسخة خاصة من "واتساب" مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - التطبيق قرر أن يدعم بها بعض مستخدميه.. إمكانية فتح أكثر من حساب

كشفت تقارير إخبارية، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، قرر أن يدعم بعض مستخدميه بنسخة خاصة مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة.

وأشار موقع "واب بيتا إنفو" التقني المتخصص إلى أن "واتساب" تختبر حاليًا نسخة جديدة مخصصة لحاسبات "آيباد" اللوحية الخاصة بشركة "أبل" الأمريكية فقط.

وسيدعم "واتساب" تلك النسخة الخاصة بعدد من الميزات الجديدة، التي ستوفر لحاسبات "آيباد" فقط.

وتأتي أبرز تلك التعديلات، التي أمكن الاطلاع عليها في نسخة "بيتا" الجديدة الخاصة بتطبيق "واتساب"، على النحو التالي:

- تغيير الواجهة الرئيسية والأزرار الخاصة بـ"واتساب" لتتوافق مع حاسبات "آيباد".

- نسخة أقرب شبه إلى نسخة "واتساب ويب" الخاصة بالحاسبات الشخصية والمحمولة.

- إمكانية تشغيل نفس حساب "واتساب" على هاتف "آيفون" وحاسب "آيباد"، من دون الحاجة إلى إجبارك على جعل هاتف "آيفون" متصلًا بالإنترنت بصورة إجبارية حتى يعمل حسابك على "آيباد".

- إمكانية فتح أكثر من حساب في نفس تطبيق "واتساب".