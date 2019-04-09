ما هي أسباب نجاح الزواج؟ .. خبراء ومغردون يجيبون

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كثيرا ما تنتهي بالفشل زيجات توقع الكثير أن تدوم طوال العمر، لما يجمع الزوجين من مودة ومحبة ووعود بسعادة لا تنقطع.

وعلى النقيض تنجح زيجات أخرى في الاستمرار رغم التباينات بين الزوجين، لكنهم يتمكنون من إيجاد صيغة للتفاهم فيما بينهما وتستمر الحياة بينهما وتزدهر.

فما هي الأسباب التي تؤدي لفشل النوع الأول من الزيجات وتؤدي لنجاح الزيجات الثانية، وكيف يمكن تلافي أسباب انهيار الأسر، بعدما بات الطلاق من الأخطار التي تهدد المجتمع السعودي.

بدورهم، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع هاشتاق بعنوان #منأسبابنجاح_الزوجين، والذي تصدر لساعات طويلة قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر.

وذكر النشطاء عددا من الأسباب التي تساعد في إنجاح الزواج، فكتب أحد النشطاء، “عدم تدخل الأهل والاخرين ذات البين، الصبر ،يجب الكل تقبل عيوب الآخر، والاحترام والتقدير المتبادل بين الطرفين، وقيام الزوجه بواجباتها، وقيام الزوج بواجباته، واسأل الله التوفيق للجميع”.

وتفاعل الدكتور عائض القرني مع الوسم قائلا، إن من أسباب نجاح الزوجين، جعل الحوار والتفاهم والنقاش البديل الصحيح مكان اللعن والشتم والضرب والطلاق، والتحلي بالصبر، والتحمل، وكظم الغيظ، وستر العيب، لأنها من أجمل صفات الزوجين وأنبل أخلاقهما.

بدورهم، رصد الخبراء مجموعة من المقومات التي تساعد في نجاح الزواج بين شريكي الحياة،وتخطي العقبات التي يواجهونها سويا.

الصدق:

وجاء الصدق على رأس مقومات نجاح الزجين في العبور بسفينة الأسرة إلى بر الأمان، ويجب على المتزوجين التحدّث مع بعضهم بصدق عن كافة الأمور الحياتية، ولا يجب تخبئة الأسرار، بالإضافة إلى أنّه يجب عليهم مناقشة القضايا الصعبة بكلّ صدقٍ وصراحة، والعمل على التعاون المشترك لحلّ هذه القضايا

العفو:

يعد العفو عن الزلات من أهم النصائح التي تساهم في بناء علاقة زواج ناجح ليس به خلافات جسيمة..، ويجب ان يسعى الزوجان إلى مسامحة بعضهم البعض ومن المعروف ان الامر يكون صعب على الطرف الذي يشعر بالظلم لكن في الزواج ليس مهمًا من هو المخطئ. الأهم من يبادر بالتسامح وتخطى المشكلة لاستمرار الحياة.

إظهار الحب والاهتمام:

يجب أن يحرص الطرفين على إظهار الحب والاهتمام ببعضهما البعض والسؤال عن أحوال بعضمها خاصة بعد يوم ممل مرهق وطويل مما يصبح بعد ذلك روتين لحياتهما يجدد بينهما الحوار ويقربهم من بعضهم البعض.

الابتعاد عن الإساءة:

الحياة الزوجية مليئة بالشجار والمشكلات. يجب ان يحرص الزوجان على صياغة المشكلة بطريقة بسيطة، يضطر أي طرف إلى الخروج عن مشاعرهم مما ينتج عنه تفوه بكلمات مهينة تجرح الآخر مما يعد خطأ فادح. يجب على الأزواج الذين يرغبون بالحفاظ على علاقتهم جميلة ومميزة أن يمتنعوا عن الإساءة اللفظية أو الجسدية مهما اشتد الشجار لأن مثل هذه الإساءة لا تغتفر حتى وإن عادت الحياة إلى طبيعتها مجددا.

