مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر يسقط عن حبل معلق على ارتفاع ألف متر !

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تعرض مغامر نرويجي لموقف مفزع عندما فقد توازنه وانزلق خلال سيره على حبل رفيع معلق على ارتفاع 1000 متر، بين جرفين صخريين، في منطقة كجيراج النرويجية.

وصورت طائرة بدون طيار تحدي المغامر، إسبن هاتليسكوغ، بالكامل، حيث فقد توازنه وسقط من على الحبل المعلق، إلا أن حبل الأمان المربوط بجسده جنبه السقوط والموت في الوادي السحيق.

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ويظهر المقطع المصور كيف استراح المغامر لدقائق بعد أن عاود الصعود إلى الحبل الرفيع..، وذلك قبل أن يكمل قطعه للمسافة كاملة.

كما انتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين تحدث المتابعون عن جرأة إسبن منقطعة النظير، في تأدية تحد مرعب وخطير من هذا النوع.



