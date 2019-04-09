طريقة تسجيل محادثات الواتساب في 4 خطوات

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أصبح تطبيق واتساب يومًا بعد يوم أداة أساسية لا غنى عنها لدى البعض، وهو ما يدفع الشركة لإطلاق المزيد من المزايا سواء المكالمات الصوتية أو مكالمات فيديو، والرسائل النصية.

وبسبب الاعتماد على واتساب في كثير من المشاغل اليومية، قد تحتاج إلى تسجيل المكالمات للرجوع إليها في وقت لاحق، ولكن لم يوفر الواتساب هذه الميزة حتى الآن.

لذا هناك 4 خطوات لتسجيل محادثات الواتساب:

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1- قم بتثبيت تطبيق Cube Call Recorder (مجانًا) وفتحه، ومن ثم منح جميع الأذونات اللازمة الذي يتطلبها التطبيق.

2- افتح WhatsApp وإجراء مكالمة، يجب أن تظهر عنصر واجهة المستخدم على الشاشة للإشارة إلى أنها تسجل مكالمة WhatsApp، إذا لم تظهر الأداة، فاضغط يدويًّا على أيقونة الميكروفون في تطبيق Cube Recorder، سيبدأ تسجيل مكالمتك بعد ذلك.

3- ببعض الحالات ليس للتسجيلات صوت من الجانب الآخر. لإصلاح هذه المشكلة، انقر فوق القائمة وافتح “التسجيل”، تغيير مصدر الصوت “تسجيل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت” إلى “ميكروفون”.

4- يمكن الآن تسجيل مكالماتك..، إلى جانب مكالمات WhatsApp.

