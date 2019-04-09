سامسونج في ورطة بسبب البصمة!

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أكد باحث أمني اختراق هاتف سامسونج من طراز “جالاكسي إس 10 بلس”، باستخدام بصمة مزيفة استنسخت بطابعة ثلاثية الأبعاد.

واستطاع الباحث الأمني الذي لم يكشف عن اسمه من وضع “سامسونج” في موقف محرج، وذلك بعد أن أكدت الشركة الكورية الجنوبية سابقًا أمان حساس بصمة الهاتف؛ نظرًا لاعتمادها تقنية الأمواج فوق الصوتية بدلًا من مسح البصمات بصريًّا.

وقام الباحث بطباعة بصمة إصبعه مستخدمًا طابعة ثلاثية الأبعاد، حيث قام بثلاث محاولات قبل الوصول للبصمة الصحيحة..، حسب ما نقل موقع AIT NEWS التقني.

وشرح الباحث كيفية استنساخ البصمة بأنه التقط بداية صورة لها على جانب كأس، واستخدم بعدها هاتفه لالتقاط الصورة، وزاد من تباين البصمة عبر “فوتوشوب” وأنشأ بديلًا هندسيًّا لها وطبعها لاحقًا بطابعة ثلاثية الأبعاد.

