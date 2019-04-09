كانون تطلق كاميرات فورية جديدة.. هذه مواصفاتها

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أعلنت شركة كانون إطلاق اثنين من الكاميرات الفورية الجديدة من فئة 2 في 1.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرات Zoemini S و Zoemini C تتيح للمستخدم طباعة الصور الفوتوغرافية أو صور السيلفي بشكل فوري أثناء التنقل والتجوال، إذ تجمع الكاميرات الجديدة بين كاميرا رقمية وطابعة صور الزنك الصغيرة..، على ورق صور الزنك ذاتية اللصق قياس 5 x 7.5 سم.

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وإلى جانب الطابعة الصغيرة تتضمن الكاميرا Zoemini S عدسة بدقة 8 ميغابيكسل مع محدد منظر للصورة الأحادية بصيغة JPG، ومرآة سيلفي في الجانب الأمامي، وفتحة تركيب بطاقة الذاكرة microSD، وتعمل بتقنية البلوتوث وتقنية اتصالات المجال القريب NFC وظيفة التصوير عن بُعد.

وأضافت الشركة اليابانية أن وزن كاميراتها لا يتعدى 188 غراماً، وتتوفر الكاميرا Zoemini S باللون الذهبي الوردي والأسود المطفأ والأبيض اللؤلؤي.

ولا يزيد وزن كاميرا كانون Zoemini C عن 170 غراماً، وتكفي شحنة بطارية ليثيون بوليمر بسعة 700 مللي أمبير ساعة، لطباعة 25 صورة في المتوسط، وتعمل كاميرا كانون Zoemini C بدقة 5 ميغابيكسل، وتتوفر باللون الوردي والأصفر والأخضر والأزرق.

