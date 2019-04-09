ميزة استثنائية بهواتف آيفون 11

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بقي الجيلان الأخيران من هاتفي أيفون بنفس الحجم، حيث كان جهازا iPhone XS و iPhone X الرائدان على حد سواء بشاشات عرض مقاس 5.8 بوصة، لكن يبدو أن ذلك قد يتغير بالنسبة إلى جهاز أيفون 11.

ووفقًا لموقع ماكوتاكارا الياباني، الذي اقترح سابقًا أن أيفون 11 سيأتي بمجموعة من الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسات، أكد أن أيفون 11 سيكون أكبر من أيفون XS، على الرغم من أن أيفون XS MAX سيبقى بنفس الحجم.

ويقول التقرير إن جهاز أيفون 11 سيحتوي على شاشة بحجم 6.1 بوصة، والتي إذا كانت صحيحة، ستجعلها بنفس حجم جهاز أيفون XR الحالي.

التغيير الحقيقي في الحجم، كما يشير التقرير، هو في سمك الهاتف، حيث سيكون هاتف أيفون 11 الرئيسي بسُمك 0.15 ملم أصغر من أيفون XS وMAX، وسيكون أرق من 0.4 ملم من أيفون XS MAX.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النسخ الجديدة من هواتف أيفون خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري..، وتحديدًا خلال محفلها السنوي في سبتمبر من كل عام.

