4 وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض. وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . استشاري التعويضات السنية (للسعوديين). . استشاري تقويم الأسنان (للسعوديين). Advertisements . استشاري الأنف والأذن والحنجرة أطفال. . استشاري والرأس والرقبة والأنف والأذن والحنجرة. وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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