بالفيديو.. لحظة العثور على «فتاة لبن» بالرياض

كشف لـ «عاجل» المواطن سعد آل عاصم أنه وجد «فتاة لبن» بالقرب من شبك حرس الحدود؛ حيث كانت تمكث بمنطقه مظلمة، حسب قوله، لمدة ٤ ساعات.

وأشار آل عاصم إلى أنه بادر بالاتصال بالجهات الأمنية، لافتًا إلى أن الفتاة كانت بصحة جيدة.

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واختفت الفتاة «نحاء محسن القحطاني - 15 عامًا» من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض، الساعة 3:40 عصر السبت الماضي في ظروف غامضة.

تجدر الإشارة إلى أن المواطن «سعد آل عاصم » الذي يعمل بإحدى شركات التوصيل، سبق أن قدَّم بلاغًا لشرطة الرياض يَذكُر فيه أن فتاة وادي لبن المفقودة، كانت معه بإحدى الرحلات، السبت الماضي، وكانت معها إحدى السيدات، وأنه تعرف على وجهها من خلال الصورة المتداولة.

من جانبها، قالت شقيقة الفتاة لـ «عاجل» مساء الإثنين، إنه تم العثور على أختها، كما أوضح المواطن سعد آل عاصم للصحيفة أن الفتاة الآن بمنزلها وسط أهلها.