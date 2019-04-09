محافظ أحد المسارحة يكرِّم 150 متطوعًا بمشروع «5 ساعات»

رعى محافظ أحد المسارحة، عبدالله بن محمد الريثي، مساء الإثنين، بقاعة احتفالات ماريز، حفل تكريم المتطوعين ضمن مشروع «5 ساعات تطوع»، تحت شعار «التطوع تميُّز وعطاء»، والتي نفذتها كل من جمعية تميز الشبابية ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وقد عبَّر الريثي عن سعادته بما قدمت الفرق التطوعية بالمحافظة من أنشطة ومبادرات تنم عن مستوى الوعي الذي يتمتع به الشباب باعتبارهم شركاء في النجاح والبناء لبلوغ مراحل متقدمة في تنمية محافظتهم، كما أثنى على جهود القائمين على العمل التطوعي بالمحافظة؛ مؤكدًا استمرار مسيرة البناء والتطور.

وبدأ الحفل بكلمة لرئيس جمعية تميز الشبابية مهدي بن حاج مباركي استعرض خلالها الدور الفاعل للشباب في المشروع وفي كل المناسبات التي تشهدها المحافظة، مبرزًا دور الفرق التطوعية في التضحية بأوقاتهم وبذل الجهود الكبيرة في تنظيم الفعاليات والمبادرات.

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وأكد مباركي استعداد شباب المحافظة لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة من خلال ما يمتلكونه من قدرات وإمكانات وحب للوطن.

وأعرب المباركي عن تقدير مجلس إدارة جمعية تميز ومجلس إدارة لجنة التنمية والفرق التطوعية لمحافظ أحد المسارحة؛ لدعمه ومساندته الدائمة لشباب المحافظة.

إثر ذلك وقَّع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية محمد بن حسن عطيف ورئيس جمعية تميز الشبابية مهدي بن حاج مباركي مذكرة تفاهم مشتركة يتم بموجبها وضع إطار عمل للتعاون بين الجهتين؛ لتعزيز العلاقات فيما يخدم البرامج التدريبية والمبادرات التطوعية التي تهتم بفئة الشباب.

وفي ختام الحفل كرّم الريثي الرعاة والداعمين والشركاء والجهات المتعاونة، في إنجاح مشروع «خمس ساعات تطوع»، إضافة إلى تكريم 150 متطوعًا من الفرق الشبابية.