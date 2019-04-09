بالصور.. أمير القصيم يرعى ختام مهرجان الصقور بالأسياح

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , مساء الإثنين, ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح, الذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وفور وصول أمير القصيم، تم عزف السلام الملكي, بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك كلمة محافظ الأسياح، رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة محمد بن علي العريفي, قدَّم من خلالها الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه وتشجيعه, مبينًا أن حضوره ودعمه للمهرجان يترجم مدى الأهمية التي تحظى بها هذه الرياضة العريقة بالمنطقة.

وأشار العريفي إلى أن مثل هذه الرعاية هي تعزيز مشاركة هواة الصيد بالصقور في رياضة الآباء والأجداد, وإسهام في تطويرها والارتقاء بها نحو آفاق أوسع, مبينًا أن هذا المهرجان يعد من أهم الكرنفالات التي تبرز التنوع السياحي للمنطقة.

وعبر العريفي عن شكره وتقديره للقيادة- أيدها الله- على اهتمامها الكبير ودعمها المتواصل للرياضات التراثية.

عقب ذلك قدم العريفي عرضًا مرئيًا عن مسابقة مهرجان القصيم للصقور أوضح من خلاله تفاصيل فعاليات المهرجانات, ومزاد الصقور الذي شهد حركة شرائية متنوعة، بالإضافة إلى المنافسات المقامة لأنواع الصقور والتي اشتملت على الحر والشاهين.

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من جانبه؛ أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم أن المشاركات التي يشهدها مهرجان القصيم للصقور وفي عامه الثالث تعكس جمعًا لمحبي هذه الرياضة من الصقارين من هذه المنطقة ومن خارجها, مبينًا أهمية دعمها وتعزيزها لنحافظ على وجودها كون مثل هذه المهرجانات توثق رياضتنا العربية الأصيلة في الصقور, والتي تشهد دعمًا ورعاية من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-.

وقال أمير القصيم إن تسميته مهرجان القصيم للصقور ومشاركة كل محافظات ومراكز المنطقة يُعد تطويرًا له عامًا بعد عام لما يحقق طموح الصقارين في كل أنحاء المنطقة وضيوفها, مقدمًا شكره لكل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية والتي يُفتخر بها كوننا حصلنا من خلالها على قصب السبق بها.

وأعرب أمير القصيم عن أمله في أن يقام المهرجان خلال الأعوام المقبلة بشكل أفضل وأوسع, مشيرًا إلى ضرورة إقامة سوق للطيور لمثل هذه الأنواع النادرة وغيرها وتخصيص مكان لها بمحافظة الأسياح تعزيزًا لهذه الهواية ودعمًا لمحبيها, مباركًا لكل الفائزين, وسائلًا المولى- عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأن يبارك بالجهود المبذولة.

وفي ختام الحفل كرَّم أمير منطقة القصيم الفائزين بالمراكز المتقدمة من الصقارين بمهرجان القصيم للصقور لفئتي الشاهين والحر, وفريق العمل وشركاء النجاح.

حضر الحفل رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير صحة المنطقة مطلق الخمعلي, ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع, ورئيس بلدية الأسياح الدكتور عبدالمحسن العمار, ومحافظ الأسياح محمد العريفي, ووكيل محافظة الأسياح نايف بن حجاج, وأهالي المحافظة.