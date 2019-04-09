انت الان تتابع تفاصيل خبر تجاوزات وتلاعب في تعيين موظفين بمحافظة سعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 9 أبريل 2019 08:56 صباحاً - ذكرت صحيفة سعودية أن تجاوزات وتلاعباً حصلا في تعيينات بمديرية التعليم في محافظة المهد غربي المملكة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أمس الاثنين، أن عضو لجنة توظيف تابعة لتعليم المهد اتهم إدارته بتجاوزات في تعيين 50 موظفاً على بندي الأجور والمستخدمين، والتلاعب فيما سماها قوائم المفاضلة والتعيين دون أخذ موافقة وزارة التعليم.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة سبق أن أعلنت عن وظائف شاغرة، وشكَّلت لجنة للتوظيف بقرار من مدير التعليم، والتي باشرت عملها في عملية فرز أسماء المتقدمين على وظائف المستخدمين، من خلال موقع الإدارة ومطابقتها مع المسجلين بنظام "ساعِد" للراغبين في العمل.

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وقالت الصحيفة: "تم إعداد محضر نتائج الفرز وترتيب المتقدمين حسب مسمياتهم، ليتم اعتماد محضر تعيينهم وإصدار قرارات مباشرتهم العمل بمدارس ومكاتب التعليم في المحافظة، رغم تحفُّظ عضو اللجنة مدير المتابعة بالإدارة على التوقيع على المحضر والمطالبة بانتظار رد الوزارة، ولكن لم تعِر اللجنة أهمية لاحتجاجه، لتستكمل عملها في التعيين على وظائف بند الأجور الأخرى، متجاهلةً قائمة أسماء المتقدمين عليها وترشُّح أشخاص لم يتقدموا على تلك الوظائف".

وأضافت: إنه "تم اعتماد أسماء جديدة وإحالتهم إلى المستشفى ،لإجراء الفحص الطبي وإصدار قرارات تعيينهم، محطِّمة أحلام مئات المتقدمين الذين كانوا يحلمون بالفوز بتلك الوظائف".

ولفتت الصحيفة إلى أن "المخالفات امتدت إلى تعيين بعض المستخدمين وموظفي بند الأجور على وظائف في أقسام بالإدارة، إضافة إلى اعتماد اللجنة محضر تعيين الموظفين، رغم رفض أحد الأعضاء والذي يمثل إدارة المتابعة، التوقيع على المحضر، لاحتجاجه على تلك الإجراءات التي وصفها بالتجاوزات والتحايل على الأنظمة، والذي رفع خطاباً إلى مدير التعليم يوضح فيه تلك المخالفات وامتناعه عن التوقيع، إلا أنه أصدر قرارات تعيينهم وتوجيههم لمقار وظائفهم".

وأشارت الصحيفة أنها وضعت كل الاستفسارات أمام مدير الإعلام التربوي بتعليم المهد عايض الوسمي، إلا أنه أكّد أن التعيين الذي تم كان وفق الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم ووفق قوائم الترشيح المعتمدة في نظام "ساعِد".