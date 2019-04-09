شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية والان مع التفاصيل

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بقرار تصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.

وكان قد كشف مسؤولون أمريكيون، الإثنين، عن أن واشنطن تعتزم تصنيف مليشيا الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، خلال الساعات المقبلة.

وتأتي الخطوة غير المسبوقة لزيادة الضغط على نظام طهران، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتدبرس" عن مسؤولين على اطلاع بالملف.

ورجحت الوكالة الأمريكية، أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من عزل النظام الإيراني ويمكن أن يكون لها تداعيات واسعة النطاق على سياسات وموظفي الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صعدت الخطاب ضد إيران لعدة أشهر، لكن هذا سيكون أول تصنيف من قبل أي إدارة أمريكية لكيان حكومي أجنبي بالكامل، بعد استهداف الولايات المتحدة قطاعات من الحرس؛ أبرزها "فيلق القدس".

وأكد هذه الخطوة المتوقعة اثنان من المسؤولين الأمريكيين ومساعد بالكونجرس تحدثا للوكالة، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم؛ لأنهم لم يُصرح لهم بمناقشة الأمر علنًا.

ولفتت الوكالة إلى أن قرار التصنيف، سيكون أحدث خطوة من جانب إدارة ترامب لعزل إيران، بعد انسحاب الأخير من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما مع إيران في مايو/أيار 2018، وفي الأشهر التي تلت ذلك، أعاد ترامب فرض العقوبات بما في ذلك العقوبات التي تستهدف قطاعات النفط والشحن والبنوك الإيرانية.

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وذكرت أن تصنيف "الحرس الثوري"، الذي أفادت به لأول مرة صحيفة "وول ستريت جورنال"، يقترن مع فرض عقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول التي يملكها "الحرس" في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرض حظر على الأمريكيين الذين يتعاملون معه أو يقدمون الدعم المادي لأنشطته.

ويحظى "الحرس الثوري" بنفوذ وتأثير عريضين على الاقتصاد الإيراني، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من المليشيات الطائفية والأحزاب السياسية في العراق، كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع تنظيم "حزب الله" الإرهابي في لبنان.

ووفقا لمسؤول أمريكي ثالث، يشعر القادة الأمريكيون بالقلق من أن التصنيف ربما يدفع إيران إلى الانتقام (بشن هجمات إرهابية) من القوات الأمريكية في المنطقة، ويخططون لتحذير القوات الأمريكية في العراق وسوريا وأماكن أخرى من هذا الاحتمال.

وقال المسؤولان الأمريكيان إنه من المتوقع أيضا أن تصدر وزارة الخارجية تحذيرا مماثلا حول احتمال قيام إيران بالانتقام من المصالح الأمريكية، بما في ذلك السفارات والقنصليات، والاحتجاجات المناهضة للولايات المتحدة.

في السياق، أيد العديد من النواب في الكابيتول، مثل توم كوتون، وتود كروز هذا التصنيف منذ فترة طويلة، وقالوا إنه سيبعث رسالة مهمة إلى إيران، كما أنها سيوجه ضربة أخرى بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية.

وكانت الإدارة الأمريكية صنفت 60 جماعة، تشمل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" ومختلف فروعهما، و"حزب الله" اللبناني والعديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة، على أنها "منظمات إرهابية أجنبية".

وبمجرد إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، التصنيف بالتنسيق مع وزير الخزانة، يكون لدى الكونجرس 7 أيام لمراجعته، وإذا لم تكن هناك اعتراضات، يدخل حيز النفاذ.