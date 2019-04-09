شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : أمطار رعدية ورياح على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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