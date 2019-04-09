شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يعقد جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن رئيس مجلس الشورى قدم في مستهل الجلسة التهنئة لعضو مجلس الشورى محمد العقلاء بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
وأضاف د. يحيى الصمعان أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
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