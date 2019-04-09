شكرا لقرائتكم خبر عن التربية: سعي لتطوير العمليات الإجرائية ورفع كفاءة التشغيل في الملحقيات الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

افتتح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. حاتم المرزوقي أمس، في الرياض أعمال الملتقى العاشر للملحقين الثقافيين، بحضور وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية د. جاسر الحربش، ومشاركة 30 ملحقا ثقافيا.

وأكد المرزوقي خلال ترؤسه الجلسة الأولى لأعمال الملتقى على أهمية تكامل منظومة الأعمال المحققة لرؤية المملكة 2030 في الملحقيات الثقافية، وتفعيل دورها في التواصل الثقافي والتعليمي كونها أحد الأذرع المهمة في تقديم صورة إيجابية عن المنجزات التي تتحقق في المملكة على كافة الأصعدة.

ونوه المرزوقي بالدور الاتصالي والثقافي الذي يمكن أن تؤديه الملحقيات للتعريف بثقافة المملكة وحفز قيم التعايش والاتصال مع دول العالم، وكذلك من خلال التواصل الأكاديمي بين الجامعات السعودية والجامعات في العالم في مجالات البحث والابتكار وريادة الأعمال.

وتطرق نائب الوزير في حديثه للملحقين الثقافيين إلى أن وزارة التعليم وبتوجيهات ومتابعة من الوزير تسعى لتطوير العمليات الإجرائية ورفع كفاءة التشغيل من خلال التركيز على تطوير رأس المال البشري وتمكين منظومة تقنية للخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية لكافة العمليات الإجرائية والخدمية للملحقيات.

وجدد نائب وزير التعليم للجامعات ثقته بالملحقين الثقافيين باعتبارهم القوة الناعمة لنشر ثقافة التسامح والتعايش مع المكونات الثقافية لما يمتلكونه من خبرة ودراية خلال السنوات التي قضوها في الجامعات أو في العمل في تلك الملحقيات، لافتا إلى أن فهم العلاقة والترابط للوصول إلى هذه المكونات سيحدث أمرا إيجابيا في دعم جهود المملكة.