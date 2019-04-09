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2019-04-09 الخارجية: قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري الإيراني خطوة عملية في جهود مكافحة الإرهاب متابعات الخليج 365 - واس عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية. Advertisements ونوه المصدر بالقرار الأمريكي عادًا إياه خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، مضيفًا بأن القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران. وشدد المصدر في ختام تصريحه على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.









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