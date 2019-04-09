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الغرامة والترحيل لعمال يمارسون البيع والشراء داخل سوق المواشي بالمجاردة
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - المجاردة
واصلت لجنة التوطين بمحافظة المجاردة، اليوم، جولاتها التفتيشية على أسواق المواشي للتأكد من تطبيق التوطين في هذه المنشآت.
وأوضح رئيس اللجنة محسن بن جابر الشهري أن اللجنة رصدت 6 من العمال الآسيويين والأفريقيين المخالفين الذين يمارسون البيع والشراء داخل سوق المواشي، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.
وأشار إلى أن اللجنة ستطبق العقوبات النظامية بحق المخالفين التي تشمل الغرامة والترحيل، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية بشكل يومي لمتابعة توطين الوظائف في المهن المقصورة على السعوديين.
وأكد أن ذلك يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير ومتابعة من قبل محافظ المجاردة.
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