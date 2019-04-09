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شاهد.. هذا ما فعله أمیر القصیم خلال مھرجان للصقور بالأسیاح
متابعات الخليج 365 - القصيم
رعى أمیر منطقة القصیم الأمیر الدكتور فیصل بن مشعل أمس (الاثنین)؛ ختام مهرجان القصیم للصقور بمحافظة الأسیاح.
وظهر أمير القصور في إحدى الصور وهو يحمل صقراً في يده خلال حضوره للمهرجان.
وأكد الأمیر الدكتور فیصل بن مشعل أهمیة دعم وتعزيز المهرجان الذي يقام لعامه الثالث، كونه يوثق للرياضات العربیة الأصیلة في الصقور، مشیراً إلى ضرورة إقامة سوق للطیور لأنواعها النادرة، وتخصیص مكان لها بمحافظة الأسیاح؛ تعزيزاً لهذه الهواية ودعماً لمحبیها.
وكرّم أمیر منطقة القصیم في ختام المهرجان الفائزين بالمراكز المتقدمة من الصقارين، للصقور لفئتي الشاهین والحر.
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