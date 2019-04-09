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فيديو.. مواطنة تزوجت من سوري وعاشت في مخیم للاجئین تروي معاناتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
روت مواطنة سعودية وتدعى “سلوى الخالدي” أنھا تزوجت من شاب سوري دون تصريح رسمي من الجھات المختصة في الدولة.
وأشارت المواطنة إلى أن معاناتھا بدأت بعدما ھربت مع أولادھا الثلاثة من الحرب في سوريا إلى مخیم للاجئین بالأردن.
وقالت الخالدي خلال “برنامج داود الشريان” على قناة “sbc “إنھا لم تستطع استخراج ھويات لأطفالھا “طلال وسحر وفیصل”؛ بسبب عدم اعتراف سوريا بزواجھا؛ لأنھا لا تملك إذن زواج رسمي من المملكة.
وكشفت المواطنة عن معاناتھا عندما كانت تعیش في المخیم الخاص باللاجئین السوريین، مضیفة أن السفارة السعودية بالأردن خیّرتھا بین العودة وحدھا إلى المملكة أو الذھاب مع أولادھا إلى مخیم اللاجئین.
رابط الفيديو (
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سلوى:— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 8, 2019
هو مخيم للسوريين، حتى أنا جيتي لهم غلط
يوم أطلع إجازة وأدخل يعذبوني، شلون دخلتِ شلون طلعت؟؟
وداود يعقب:
لأن إنت مو مفترض إنك تكونين في مخيم!!
إنتِ عندك بلد#وش_قصة_سلوى_مع_داود
حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/2PsLOv30Ud
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ما موقف سلوى من رد السفارة؟— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 8, 2019
وماذا قالت لها السفارة حين تواصلت معها من الأردن؟
ما مصير الزوج، وبقية أطفالها؟
وما القرار الذي اختارته في نهاية الأمر؟
تفاصيل تسردها سلوى، وتجيب عن الأسئلة.#وش_قصة_سلوى_مع_داود
حصرياً على قناة#SBC pic.twitter.com/eeBMutRwvr
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