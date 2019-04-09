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فيديو.. مواطنة تزوجت من سوري وعاشت في مخیم للاجئین تروي معاناتها

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2019-04-09

فيديو.. مواطنة تزوجت من سوري وعاشت في مخیم للاجئین تروي معاناتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

روت مواطنة سعودية وتدعى “سلوى الخالدي” أنھا تزوجت من شاب سوري دون تصريح رسمي من الجھات المختصة في الدولة.

وأشارت المواطنة إلى أن معاناتھا بدأت بعدما ھربت مع أولادھا الثلاثة من الحرب في سوريا إلى مخیم للاجئین بالأردن.

وقالت الخالدي خلال “برنامج داود الشريان” على قناة “sbc “إنھا لم تستطع استخراج ھويات لأطفالھا “طلال وسحر وفیصل”؛ بسبب عدم اعتراف سوريا بزواجھا؛ لأنھا لا تملك إذن زواج رسمي من المملكة.

وكشفت المواطنة عن معاناتھا عندما كانت تعیش في المخیم الخاص باللاجئین السوريین، مضیفة أن السفارة بالأردن خیّرتھا بین العودة وحدھا إلى المملكة أو الذھاب مع أولادھا إلى مخیم اللاجئین.

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