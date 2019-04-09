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ضبط 3 شبان متهمين بتحطيم صندوق ساهر بالعاصمة المقدسة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ألقت الدوريات الأمنیة القبض على ثلاثة شبان متهمین بتكسیر صندوق ساهر، الذي يقع في الشارع العام بحي الفیحاء بالعاصمة المقدسة.
وكانت دوريات الأمن قد استوقفت مركبة بها ثلاثة أشخاص، بعد أن حطموا أحد صناديق نظام الرصد الآلي، تتراوح أعمارهم من 14 إلى 17 عاماً، وتم التحفظ علیهم وإعداد محضر بالواقعة.
وقامت الدوريات الأمنیة بإحالتهم إلى الجهات المختصة، بمركز شرطة التنعیم لإكمال التحقیقات في القضیة.
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