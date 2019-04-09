شكرا لقرائتكم هنا أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-09 هنا أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 156.50 ريال لعيار 24، كما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 143.46 ريال. Advertisements وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لعيار 21 فسجلت 136.94 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 117.38 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.29 ريال. أما أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 78.25 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,867 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,096 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 156,505 ريال.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنا أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.