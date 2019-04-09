طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وموجة غبار تضرب 11 منطقة

2019-04-09

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك ،المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ،نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.