تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع استمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وشروره والأجزاء المجاورة تستمر حتى الساعة الـ 2 مساء الأربعاء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.