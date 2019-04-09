الان تتابع وظائف في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365: أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن بدء استقبال طلبات التوظيف الموسمي لموسم حج عام 1440هـ. ويبدأ التقديم من خلال موقع المؤسسة الرسمي (http://www.arbhaj.com/) من تاريخ 1440/08/16هـ وينتهي بتاريخ 1440/10/15هـ.

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