الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض عن توفر وظائف شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بمسميات : أطباء استشاريين (عدة تخصصات)

أطباء نواب (عدة تخصصات) الوظائف الصحية:

أخصائي تمريض (للرجال والنساء)

فني تخدير

فني تعقيم

فني تروية قلبية

فني عمليات

فني رعاية تنفسية

سكرتارية طبية وظائف غير صحية:

أخصائي تقنية معلومات

مفتش سلامة Advertisements ومن ضمن الشروط العامة أن تكون الأولوية للمواطنين السعوديين وتحديد الوظيفة المتقدم عليها المرشح وتصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطابق للوظيفة . الوظائف تتطلب اجتياز المقابلة الشخصية ويتم فرز المتقدمين على الموقع خلال فترة الإعلان فقط ، ومن لديه رقم سابق يجب عليه تحديث بياناته ويشترط لجميع الوظائف الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.pmah.med.sa ويستمر التقديم لمدة أسبوعين من تاريخ 3 / 8 / 1440 هـ .

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