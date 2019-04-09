الان تتابع وظائف على المرتبة السابعة في وزارة العدل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عن فتح باب التقديم لوظائف بمسمى كاتب عدل على المرتبة السابعة.
وبحسب التفاصيل فإنه يلزم إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة) وصورة لشهادة حسن السيرة والسلوك (معتمدة) وارفاق تزكيتان علميتان وصورة واضحة من الهوية الوطنية حيث سيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات المرفقه واضحة وبحجم لا يتجاوز 1 ميقا.
وأن يكون سعودي الجنسية ولم يسبق وان صدر عليه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولم يسبق وان حكم عليه بجريمة مخلة بالدين او الشرف.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/MOJCompetition.aspx
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