تليفون حساب المواطن – موعد صرف الدفعة 17 للمسجلين في البرنامج

يقدم برنامج حساب المواطن السعودي مجموعة من القنوات مخصصة للتواصل من خلالها واستقبال كافة الاستفسارات، بجانب بوابة حساب المواطن الإلكترونية مثل حساب المواطن خدمة العملاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر citizen care، وقد استوضح برنامج الدعم الحكومي على أن حساب خدمة العملاء يعمل على الرد عن الاستفسارات الخاصة بمواطني المملكة، وانما حسابات حساب المواطن الرسمية المتواجدة عبر موقع اتواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” هي النافذة الأولي للحصول على المعلومات الاولية عن البرنامج.

تليفون حساب المواطن

أما عن الدفعة 17 من مستحقي الدعم النقدي، قد اكد حساب المواطن السعودي ان الدفعة 17 بالبرنامج سيتم وضع مبالغ الايداع في حسابات المستفيدين في يوم “10 الشهر الجاري” أيام قليلة تفصلنا عن موعد إيداع الدفعة 17 من الدعم النقدي، حيث من المقرر إيداعها بالبنوك، ليتم السحب عن طريق حسابات المستحقين من الدفعة 17 كما هو محدد من برنامج حساب المواطن ويترتب عن طريق حاسبة حساب المواطن السعودي كم تستحق كل أسرة بموجب بياناتها المسجلة بالبرنامج.

تليفون حساب المواطن السعودي

ويذكر أن تم إيداع يوم 2.1 حساب المواطن في الحسابات البنكية، إلى ما يقارب من مليار ريال، إلى مستحقي الدعم النقدي الدفعة الثاني، في برنامج حساب المواطن السعودي، حيث نالت 800 ألف أسرة مسجلين بالبرنامج على دعم النقدي الذي تجاوز حد أدني 900 ريال، فيمكن الاستعلام عن مبلغ العم النقدي م خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية.

والجدير ذكره أعلن برنامج حساب المواطن مؤخراً بدء أنطلاقة نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين في البرنامج، وقد دعي المواطنين المسجلين بدء التوجه إلى زيارة البوابة الإليكترونية ca.gov.sa وأختيار صفحة قائمة دراسة الأهلية والأستعلام عن النتائج.

مشيراً أن يتم أرسال طلبات الاعتراض الخاصة بالمسجلين غي رالمؤهلين من أجل للاستفادة من البرنامج بشكل أليكتروني، عبر رابط البوابة www.ca.gov.sa.

ويذكر أن يترقب الآن مستحقي الدعم لنقدي لتلقيهم صرف ايداع مبالغ الدعم اليوم، وتقوم كافة البنوك السعودية بوضع إيداع الأموال المحددة على حسب كل فئة، من برنامج حساب المواطن في حسابات البنوك لبدء تلقيهم مبالغ الدعم النقدي اليوم عبر بوابة حساب المواطن الالكترونية

حاسبة حساب المواطن التقديرية

حيث ينتظر المواطنين بالسعودية الان بشغف كبير لمعرفة كم ستتلقى كل اسرة مبالغ الدعم النقدي اليوم، وعلى حسب ما اقرت به سياسات برنامج حساب المواطن عن كل ما يخص الفئات المستحقة للدعم، فهناك بعض الفئات التي ستتلقى مبالغ الدعم في حساباتها اليوم .

الفئات التي تتلقى الدعم اليوم من حساب المواطن

بوابة حساب المواطن الالكترونية

ووفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ان الفئات المشمولة اليوم وستحظى بالدعم النقدي من برنامج حساب المواطن كلاً من

1- الأفراد المستقلين،

2- حاملي بطاقات التنقل

3- والأم السعودية المتزوجة من أجنبي

فلكل تلك الفئات المذكورة مستفيدة من برنامج حساب المواطن اليوم، وقد نشر حساب المواطن من جهته اليوم وثيقة تحقيق التوازن المالي 2020 التي تحمل بعض الأمثلة لحساب العائد النقدي، الذي من المقرر ان تتلقه اليوم الفئات المستفيدة من البرنامج، واشارت الوثيقة ان هناك ثلاث فئات تم تقسيمها لمستحقين الدعم النقدي الذين يصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.وهي :-

1-أصحاب الدخل المحدود

2- المتوسط

3- فوق المتوسط

كما قسمت الشرائح إلي خمس فئات مستفيدة من الدعم النقدي وهي:-

Advertisements

الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699،

الفئة الثانية من 8700 وإلى 11999

الفئة الثالثة من 12000 إلى 15299

الفئة الرابعة من 15300 إلى 20159

وأوضحت الشريحة أن الفئة الخامسة تقع على من لا يستحقون الدعم، وهم الذين تتراوح رواتبهم فوق 20160.

تحديث: 23/12/2017

يمكنكم الان الاستعلام عن اسماء المستفيدين من برنامج حساب المواطن بالإضافة إلى الاستعلام عن مبالغ كل فئة عبر رابط الموقع الرسمي لحساب المواطن، حيث يتم الان تسليم الفئات المستحقة من الدفعة الأولي في برنامج حساب المواطن .

تحديث: اليوم الثلاثاء 26/12/2017

قد أعلن حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمسجلين بالبرنامج، والمقرر إيداع المبالغ المالية بالبنوك في 10 يناير القادم، حيث يترقب الآن المسجلين بالبرنامج يوم الأيداع لتلحقيهم مبالغ الدعم النقدي للدفعة الثانية، وفي الإطار ذاته، أنشات وزارة العمل والتنمية عاجلاً رقماً تستقبل عليه التقدم بالاستعلام عن شئ ما ببرنامج حساب المواطن.

والجدير ذكره أن حرصت المملكة العربية السعودية أثناء قيامها بواجبات الإصلاحات الاقتصادية واجراءاتها التي قد تعود على بعض المواطنين بالأضرار، على أن تعوض تلك المواطنين عن ما اصابهم من أضرار جراء تلك الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها في إطار تنفيذها لبرنامج رؤية المملكة ٢٠٣٠،

وقد دعت وزارة العمل والتنمية المسجلين بحساب المواطن، للدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن وبدء إرفاق المستندات المطلوبة استعداداً للدفعة الثانية من الدعم النقدي

تحديث: اليوم الأربعاء 28/12/2017

نوهات وزارة العمل والتنمية عن المهلة المتاحة لتقديم اعتراض على عدم الأهلية لحساب المواطن السعودي، وهي ثلاثة أشهر فقط، وذلك عبر البوابة الإليكترونية لحساب المواطن.

3 أشهر المهلة المفتوحة للاعتراض من قبل المسجلين بحساب المواطن

← آخر خبر: