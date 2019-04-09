العثور على "فتاة لبن" المختفية بعد خروجها لرمي كيس القمامة

كشفت مصادر عن العثور على فتاة حي لبن بمدينة الرياض، والتي اختفت عن الأنظار يوم السبت بعد خروجها لرمي كيس القمامة.
وأكد قائد الفريق التطوعي للبحث عن الفتاة الدكتور عبدالله الناهسي أنها بصحة جيدة مقدمًا شكره لكل من شارك وتعاون في عملية البحث.
وكانت الفتاة قد اختفت عن الأنظار من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض يوم السبت.
وقالت أختها لـ"سبق": "أختي اختفت ظهر السبت قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني مرض الصرع.
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