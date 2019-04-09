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أصدرت وزارة الخدمة المدنية في شهر فبراير الماضي اللائحة التنفيذية للموراد البشرية في الخدمة المدنية، والتي تضمنت عددا من الفروقات عن اللائحة السابقة، فما أهم التغييرات التي طرأت؟
واحتوت اللائحة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في رمضان القادم، عددا من التعديلات في إجازات موظفي وموظفات الدولة، منها الإجازة العادية المتفرقة، والإجازات المرضية..، وإجازات الوفاة والوضع والأبوة.
وفيما يلي رصد مجدول لأهم تلك التغييرات:
كانت هذه تفاصيل خبر مقارنة إجازات موظفي الدولة بين لائحتي الموارد البشرية الجديدة والقديمة.. ما الذي تغير؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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