حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية ، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية وكذلك على مرتفعات نجران ، جازان..، عسير ، الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
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