القوات البحرية الملكية السعودية – تابع الان تقديم وظائف القوات البحرية 1440 رجال – وزارة...

نعرض لكم متابعينا اليوم من المملكة العربية السعودية جديد الوظائف السعودية الهامة التي يتم الإعلان عنها في حينها، وذلك في محاولة منا ليصلكم كل جديد عبر موقعنا المتميز ومنه ما أعلنته القوات البحرية الملكية السعودية اليوم من وظائف القوات البحرية الشاغرة عبر وزارة الدفاع.

نعرض لحضراتكم متابعينا طريقة تقديم وظائف القوات البحرية 1440 حيث عرض ماهية الوظائف الشاغرة بالإضافة لتوضيح رابط تقديم وظائف القوات البحرية وموعد التقديم المحدد.

القوات البحرية الملكية السعودية

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن بعض الوظائف الشاغرة وعددها 179 وظيفة للسعوديين من الرجال من خلال التعاقد على برنامج المساندة الفنية بكل من (الرياض والدمام والجبيل وجدة وجازان)

وظائف القوات البحرية 1440

تتطلب الوظائف الشاغرة كل من التخصصات التالية (الهندسة والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والخراطة والدهان والحدادة وتشغيل الرافعات والأسلحة والسلامة ومكافحة الحريق)

Advertisements

بالإضافة للتخصصات التالية (الحاسب الآلي والتموين والإدارة والمحاسبة والقانون والترجمة وأعمال الخدمات)

تقديم القوات البحرية 1440

لكل الراغبين في التقديم على وظائف القوات البحرية يمكنكم التقديم للوظائف الشاغرة وذلك من خلال الدخول على صفحة التوظيف الخاصة بالقوات البحرية بموقع وزارة الدفاع.

رابط وزارة الدفاع

يتم التقديم على الوظائف من خلال رابط وزارة الدفاع السعودية من هنا

يتم التقديم للوظائف المعلن عنها عبر وزارة الدفاع وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1440/8/2ه وحتى يوم السبت الموافق 1440/8/8ه