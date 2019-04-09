المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)| رابط تقديم وظائف وزارة الداخلية 1440 عبر ابشر توظيف

نواصل وإياكم زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية رصد آخر الأخبار العسكرية الهامة التي يتم الإعلان عنها ومنها ما أعلنته وزارة الداخلية من إعلان وظائف وزارة الداخلية 1440 والتقديم عليها عبر أبشر توظيف.

نرصد مع حضراتكم فتح باب القبول والتسجيل الخاص ب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) حيث نوضح لكم طريقة تقديم وظائف وزارة الداخلية 1440 ورابط التقديم الخاص بالإضافة للشروط المطلوبة عبر أبشر توظيف.

المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)

أعلنت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 على الرتب التالية (وكيل رقب وعريف وجندي أول وجندي) بجميع مناطق المملكة.

وظائف وزارة الداخلية

نوضح لحضراتكم المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها وفقا للجدول التالي:

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الرتبة المعلن عنها مؤهلها المطلوب جندي ثانوية عامة أو ما يعادلها جندي أول ثانوية عامة أو ما يعادلها + دورة سنة فأكثر عريف دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوة العامة وكيل رقيب شهادة البكالوريوس

تقديم وظائف وزارة الداخلية 1440

يتطلب التقديم على وظائف وزارة الداخلية عددا من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم على الوظائف وهي كالتالي:

لابد وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ عل أن يستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

لابد وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون مطرودا من إحدى المعاهد والكليات العسكرية.

لابد وأن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول عند التقديم

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام وألا يزيد عن 30 عام

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول

طول المتقدم يجب ألا يقل عن (168) سم، مع مناسبة الطول مع الوزن وفقا للائحة الطبية.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية

يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

تقديم وزارة الداخلية عبر ابشر توظيف

يتم تقديم الطلبات ابتداءا من يوم الأحد الموافق 1440/8/2ه في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الخميس الموافق 1440/8/6ه في نفس الموعد.

رابط التقديم من هنا

نواصل معكم زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية متابعة عمليات التقديم الخاصة بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، حيث بدء التقديم اليوم وحتى الخميس المقبل.