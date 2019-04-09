الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2019 برقم الحساب

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية الجديدة 2019، شهد العام الماضي في الأيام الأخيرة العديد من الأوامر الملكية التي تتعلق بمصلحة المملكة العربية السعودية، وذلك لتحقيق رؤية 2030 التي تسعي اليها المملكة، ومن هذه الأوامر التي ساعدت في تقدم المملكة العربية السعودية توحيد موعد صرف المرتبات والرواتب الحكومية السعودية، علي أن يتم صرف الإيداع في التاريخ الموافق 27 من كل شهر ميلادي، كما أيضا من ضمن هذه الأوامر الملكية توحيد المواعيد الخاصة بإصدار الفواتير الخاصة بالخدمات لصرف الرواتب، وهذا الأمر يعتبر تنفيذا للأمر الملكي الكريم، ومن الجدير بالذكر انه تم توحيد مواعيد إصدار فواتير الكهرباء لتصبح يوم (الثامن والعشرين) من كل شهر ميلادي، ولكن بعد التصريح الجديد أصبح الموعد المحدد هو اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي.

ونوضح لكل متابعي موقع نجوم مصرية رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وذلك من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية الإلكترونية، ويطرح الموقع بعض الخدمات الفورية مثل كيفية طباعة فاتورة الكهرباء، تقديم شكوي علي احدي الخدمات التي يقدمها الموقع، كما أيضا يمكن المتابعة المستمرة لمواعيد فواتير الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2019

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حالات فصل الخدمة الكهربائية

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية عن جواز فصل خدمة الكهرباء السعودية عن أحد المشتركين في خدمات الكهرباء، إذا توافرت احدي هذه الأسباب التي سنعرضها لكم من خلال هذا المقال، وان فصل الخدمة لا علاقة له بالسداد:

في حالة وجود طلب من الجهات الرسمية المختصة.

في حالة حالات الطوارئ.

في حالة احتمال وجود أضرار أو اخطار.

في حالة تنفيذ الصيانة الدورية أو التوصيل لمشترك جديد.

في حالة العبث في عداد الكهرباء الرئيسي.

عدم التمكن من قراءة العداد لسبب يعود للمستهلك.

في حالة زيادة الأحمال الكهربائية.

سوء التمديدات الكهربائية.

فاتورة الكهرباء السعودية الجديدة

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية عن أنه من الممكن علي المشترك المتضرر من انقطاع خدمة الكهرباء الحصول علي تعويض مالي من الشركة السعودية للكهرباء، ويتم المطالبة بالتعويض في حالة انقطاع الخدمة عن المشترك ما يزيد عن 4 انقطاعات خلال فترة 12 شهر، ويشترط أن تكون مدة الانقطاع الواحدة 4 ساعات بحد ادني.

ومن يرغب في الاشتراك في برنامج تيسير يمكنه الاشتراك من خلال موقع شركة الكهرباء الالكتروني، وقد أعلنت الشركة حق الاشتراك من خلال خدمة الرسائل النصية عن طريق ارسال رساله الي هذا الرقم (500120)، وذلك بهدف استلام اشعار فور صدور الفاتورة الخاصة بهم، ويمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم من خلال رابط شركة الكهرباء المذكور أعلي المقال.

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