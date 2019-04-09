الاستعلام عن موعد الدفعة 17 من حساب المواطن

بعد الانتهاء من الدفعات السابقة الخاصة ببرنامج حساب المواطن لشهر رجب، وعلى الرغم من التأخر فى هذه الدفعة وهو الأمر الذى أكده المسئولين المتواجدين فى برنامج حساب المواطن، أنه لن يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى، وذلك لوضع الحد لسوء التنظيم الذى حدث خلال الشهر الماضى، وقد أكد مصدر داخل برنامج حساب المواطن أن البرنامج يقوم بالنظر فى الشكوى المقدمة من المواطنين فى هذه الفترة، على أن يتم الرد على هذه الشكوى فى الأيام القادمة.

الأخبار الأخيرة عن برنامج حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بوضع أى تحديثات وأخبار جديدة تحدث داخل البرنامج، حتى يتم إختيار الأشخاص الذين يستحقون الدعم، وإخراج من حصل على الدعم فى المرات السابقة لهذا البرنامج، وقد أخرج برنامج حساب المواطن إلى الآن أكثر من 18 مساعدة فى كل شهر، وهذا العدد سيستمر فى الزيادة حتى يتم الإنتهاء من ارتفاع الأسعار، وبهذا ستكون الأسر محدودة الدخل قادرة على العيش بدون هذه المساعدات.

الاستعلام عن الدفعة المقبلة فى برنامج حساب المواطن

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يتم الآن الاستعلام عن الدفعة المقبلة الخاصة ببرنامج حساب المواطن، وهى دفعة شهر شعبان، وهى الدفعة الأكبر من حيث المبالغ المالية للأسر التى ستحصل على المساعدات،لأن شهر شعبان يأتى قبل شهر رمضان، ليتم تجهيز جميع الأشخاص الذين يستحقون الدعم بمنتجات رمضان كاملة، بالأضافة إلى مبلغ من المال كما هو الحال فى الدفعات الأخرى.أخبار

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