شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين جائزة أمير حائل للتميز والإبداع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

دشن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز مساء أمس حفل انطلاق أعمال جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز والإبداع.

وأشارت إمارة حائل في بيان صحفي عن ألقاء الشاعر عبدالله الزماي قصيدة شعرية، ثم توالت الكلمات للقطاعات المشاركة في فروع الجائزة حيث ألقى وكيل جامعة حائل الدكتور عبدالعزيز العمرو كلمة أكد فيها حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق أهم أهداف الجائزة بما ينعكس على تطور ونماء المنطقة بإذن الله.

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عقب ذلك تحدث مدير عام الإدارة العامة للتعليم الدكتور يوسف الثويني عن أهمية المحفزات أمام المبدعين تعليميًا وخدميًا، مشيرًا إلى الطاقة الإيجابية التي تزداد يومًا بعد يوم في عزيمة أبناء المنطقة بفضل من الله ثم بالدعم والمساندة من أمير المنطقة و نائبه.

فيما استعرض مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري جانب من التطور الصحي الذي تحقق بدعم القيادة الحكيمة وحرص ومتابعة أمير منطقة حائل و نائبه، مؤكدًا أن الجائزة بفروعها ومساراتها خير دافع ومحفز للارتقاء في مستوى الأداء.

ونوه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد بما تحقق من قفزات نوعية في المرافق التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة، مؤكدًا حرص الجميع على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والإسهام في تحقيق التميز للمنطقة في مجال الارتقاء بالخدمات، مشيدًا بفكرة الجائزة ومن تحمل اسمه ومن يرعى تدشينها اليوم ومن يدعم استمرارها.وبين العياد أن الكل اليوم يعمل في المنطقة بروح الفريق الواحد وأن الكل فائز، طالما أن المنطقة تحقق التطور والتقدم يومًا بعد يوم.