شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وكيل إمارة حائل لمغردين تويتر عن الشكاوى الكيدية ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد - حائل

كشف وكيل إمارة حائل المستشار القانوني عادل بن صالح آل الشيخ أن هناك شكاوى كيدية لا يمكن التحقق منها الا بأخذ إقرار على الشاكي بصحة شكواه .

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وتداخل آل الشيخ في تفاعل سريع عبر حسابه الشخصي عبر تويتر مع مغردون يقترحون إلزام حساب فروع الوزارات بمنطقة حائل بالتفاعل مع الملاحظات والشكاوى والاستفسارات من المواطنين التي تصلهم عبر منشن الحسابات الرسمية لفروع الوزارات ، وطالب المغردون في حوار بينهم التفاعل وإحالة الاستفسارات نحو المختص والإجابة عليها بصورة سريعة حيث أشاد المغرد ماجد المبلع بقدرات مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري وتفاعله السريع عبر حسابه الرسمي مع ما يرد له من ملاحظات .

وتساءل وكيل إمارة حائل في تفاعله السريع بقوله : كيف يحاسب على الشكوى الكيدية في تويتر خاصة أن كثير من الحسابات غير موثق ؟

ووعد آل الشيخ في إجابته على المغردون أن مقترحاتهم سوف تدرس، مبديا رأيه لهم بقوله : من الأفضل التواصل مع الحساب أو المتحدث الرسمي للجهة لتقديم الرسائل أو المقترحات.