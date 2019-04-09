خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء الشورى

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر اليمامة في الرياض أمس (الإثنين) رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر اليمامة في الرياض أمس (الإثنين) رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس. وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهاته. حضر الاستقبال الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.



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