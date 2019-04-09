شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: تجارب الاندماج الوطني الناجحة مصدر إلهام للجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سانت بطرسبرغ)

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أهمية التواصل والحوار لدعم سبل التعاون في كافة المجالات الهادفة لتعزيز برامج الاندماج الوطني بمختلف تنوعه، مؤكداً أن التجارب الناجحة يتعين أن تكون مصدر إلهام للجميع.

وأشاد خلال لقائه أخيرا بحاكم مدينة سانت بطرسبرغ «عاصمة الثقافة الروسية» ألكسندر بيغلوف، بتجربة روسيا الاتحادية في الوئام بين مختلف التنوع الديني والإثني البالغ عددها 192 قومية، يمثل نموذجاً رائداً يستحق الإشادة به والإفادة منه عالمياً.

وكان العيسى بحث مع بيغلوف مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيز العمل من أجل ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش والسلام.

وقد أشاد بيغلوف بمحاضرة العيسى التي ألقاها في جامعة سانت بطرسبرغ وبالموضوعات المهمة التي تطرّق إليها في ثنايا المحاضرة، كما نوّه بجهود رابطة العالم الإسلامي قائلاً: «ندرك الحجم الكبير لأعمالكم ونُقَيِّم دوركم العالمي لخدمة الوئام والسلام الإنساني». وعبّر عن أمله في تكثيف جهود التعاون المشترك وإحياء عدد من نشاطات الرابطة ومؤتمراتها على الأراضي الروسية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، مشيداً بأهمية وجود الرابطة في عاصمة الثقافة سانت بطرسبرغ لتفعيل المزيد من اللقاءات البينية ذات الأهداف المشتركة.