شكرا لقرائتكم خبر عن «النظام التربوي» السعودي في اختبار المقارنة مع 60 دولة.. (TIMSS) تنطلق اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس اليوم (الثلاثاء) تطبيق اختبارات دراسة الاتجاهات الدولية في مادتي الرياضيات والعلوم (TIMSS)، التي تستهدف طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، والصف الثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم.

وتعنى دراسة «TIMSS»، التي ستطبق على مدى يومين في 434 مدرسة على مستوى المملكة، وبمشاركة 60 دولة بالدراسات الدولية العالمية لتقييم الاتجاهات في مدى تحصيل الطلاب والطالبات في مادتي الرياضيات والعلوم .

وتهدف الدراسة إلى مقارنة مستوى أداء تحصيل الطلاب والطالبات في الصفين (الرابع الابتدائي، والثاني المتوسط) في (العلوم والرياضيات) بمستوى الأداء الدولي، وتطوير مستوى التعليم للارتقاء به إلى مستوى الجودة الدولية، وقياس مدى تأثير الأنظمة التربوية المختلفة في خلفياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مشاركة على مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في هاتين المادتين من خلال أداء الاختبار، وتعبئة الاستبانات الخاصة بالدراسة.

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كما تهدف أيضا إلى إعطاء جميع الدول فرصة لقياس التحصيل العلمي في مادتي الرياضيات والعلوم ومقارنته بالدول الأخرى المشاركة في الدراسة عربيا أو عالميا، وإمداد كل دولة مشاركة بمصادر ثرية لتحليل نتائج التحصيل في المادتين، ما يسهم في عملية تطوير وتحسين تعليم وتعلم المادتين خصوصا والنظام التعليمي عموما، وتدريب المعلمين على صياغة الأسئلة الموضوعية التي تتمحور حول المعلومة بحيث يستخدم الطلاب والطالبات المفاهيم والمهارات الخاصة بهذه المعلومة للوصول إلى الحل الصحيح، وإكساب الطلاب والطالبات المهارات الرياضية والعلمية التي تعتمد على أسلوب التفكير، والتحليل، والتحدي.

وسيتم بعد تطبيق الدراسة حصر نقاط الضعف والقوة، والعمل على تدارك نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة، وذلك من خلال الاهتمام بالمناهج وطرائق التدريس، وسن أنظمة تحد من الظواهر السلبية المؤثرة على تحصيل وأداء الطلاب، وتلافي الخلل في الأنظمة التعليمية والبيئة المدرسية.

يذكر أن الاختبارات الدولية (TIMSS) تعقد دوريا كل 4 سنوات، وبدأ تطبيقها في شكلها الحالي لأول مرة عام 1995، وشاركت السعودية فيها لأول مرة عام 2003.