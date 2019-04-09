شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتائج اليوم ترسم سياسة التعليم.. شفافية التقييم تهمنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، 8 رسائل تحفيزية للمجتمع التعليمي، وأولياء الأمور؛ بمناسبة اعتزام وزارة التعليم تفعيل مشاركتها في دراسة الاتجاهات الدولية في مادتي العلوم والرياضيات (تيمس 2019- TIMSS)، الذي تنفذه المنظمة الدولية للتحصيل الدراسي «IEA»، في الفترة من 9-10 أبريل الجاري، في ظل أهمية تشريف المملكة في هذه الاختبارات الدولية؛ لما تمثله نتائج تلك الاختبارات من مدخلات مهمة لتطوير التعليم في المملكة، وللإسهام في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، المتضمنة عددا من المؤشرات الإستراتيجية لنتائج الاختبارات الدولية في مجال التعليم.

وقدم آل الشيخ في رسالته التحفيزية للطلاب والطالبات المشاركين في هذه الاختبارات التهنئة لفوزهم بتمثيل الوطن خير تمثيل في مثل هذه الاختبارات الدولية، ودعاهم للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة بما يعود على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

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وفي رسالته للمعلمين والمعلمات، وقادة وقائدات المدارس، قال وزير التعليم: «لنكن جميعا على موعد قادم يملؤه التفاؤل والإيجابية لعرض نتائج الدراسة وتحليلها بقدر كاف من الشفافية والوضوح لمراجعة سياسات التعليم، وما تقوم به من ممارسات وما يتخذ من قرارات حول مناهجنا وطرائق التدريس والتقويم بالشراكة مع الميدان التعليمي والأخذ بعين الاعتبار بآرائه ومقترحاته».

وأشار الوزير آل الشيخ، إلى أن هذه التنافسية الدولية تأتي امتدادا لما يبذله المعلم والمعلمة وقادة المدارس من جهود تعليمية وتربوية لإثراء الطلاب والطالبات بمختلف الأنشطة الصفية وغير الصفية.

وأضاف: «إن أبناءكم وبناتكم المشاركين في هذه الدراسة يتطلعون لدعمكم وتلبية احتياجاتهم التعليمية، والمعرفية، وتحفيز أقصى قدرة لديهم للإجابة عن أسئلة الاختبار بما يعكس الواقع الحقيقي لقدراتهم، وأن مما يسهم في تحقيق هذه الغاية تطوير التعليم السعودي بعدد من البرامج الوطنية والعالمية، من خلال مشاركة أبنائكم وبناتكم دول العالم في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات (TIMSS-2019)».