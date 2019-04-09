شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض»: 46 إدارة تستكشف خدمات الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض استعداداتها لتنظيم اللقاء السنوي السابع لمديري خدمات الطلاب في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات خلال الفترة من 9-11 شعبان الجاري، في الرياض.

وأعلن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري جاهزية «تعليم الرياض» لاستقبال 46 إدارة تعليمية من مناطق المملكة ومحافظاتها، لافتا إلى أن المجتمعين يهدفون إلى تحقيق شعار «لنتكامل في تحقيق رضا المستفيد»، عن الخدمات التي تقدمها إدارة خدمات الطلاب للطلاب والطالبات محور العملية التعليمية.

وقال: يحمل اللقاء السابع عنوان «تنمية الشراكات لتطوير الخدمات الطلابية»: التحديات، فرص التحسين، المشاريع المقترحة». وأشار إلى أنه سيتم مناقشة عدد من المحاور المهمة للطالب والطالبة على مدى 3 أيام عمل.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة خدمات الطلاب في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض البندري القريني، أن إدارات خدمات الطلاب في الإدارات التعليمية في مناطق المملكة ومحافظاتها تُقدّم خدمات رئيسية للطالب والطالبة، تتمثل في إشرافها على المقاصف المدرسية بتهيئة الوجبات الصحية التي يتناولونها في مدارسهم أثناء الدوام المدرسي، والإشراف على وسائل مواصلاتهم التي تنقلهم من منازلهم إلى المدرسة، والعكس، والإشراف على مكافآتهم وإعاناتهم.