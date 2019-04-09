شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الصحة العالمي.. الأرصاد تحذر من التلوث لتعزيز «بيئة العمل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تزامنا مع اليوم العالمي للصحة، أطلق رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي أمس (الإثنين) فعاليات اليوم التوعوي «صحتك فى بيئة عملك»، الذي دعت إليه الأرصاد بالتعاون مع مستشفى الملك فهد بجدة، بهدف الارتقاء بمستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

واشتمل اليوم التوعوي على العديد من الفعاليات كقياس ضغط الدم وفحص السكر بالدم، بجانب الأركان التوعوية التي تناولت التعريف بدور الرعاية المنزلية، وكذلك طرق الوقاية والحماية من الإصابة بفايروس كورونا، وأهمية غسل الأيدي للحد من انتشار الميكروبات والفايروسات، كما قدم قسم التغذية عددا من النصائح التوعوية لتجنب السمنة ومخاطرها، وكذلك أهمية الغذاء المتوازن والبعد عن المشروبات المحلاة لآثارها السلبية ومساهمتها في رفع نسبة الإصابة بمرض السكري.

فيما شدد قسم العلاج الطبيعي على أهمية الجلوس الصحيح لتجنب آلام الظهر، وضرورة عدم الجلوس لفترات طويلة، مع الحرص على النشاط البدني لتنشيط الدورة الدموية.

وأوصى اليوم التوعوي بضرورة تجنب مصادر التلوث، وممارسة الرياضة، والمحافظة على الوزن الذي يتفق مع الطول، وتجنب التدخين، والمشي ولو نصف ساعة يوميا، وتجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة، وتناول الأكل الصحي، والحد من تناول الوجبات السريعة، وتجنب تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطازجة، ومنع الأطفال من الجلوس الطويل أمام الأجهزة الإلكترونية، والفحص الدوري للسكر وضغط الدم والعينين والأسنان.