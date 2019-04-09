شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: «زوجة السجين» مستفيد رئيسي وأبناؤها تابعون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)‏

أكد حساب العناية بعملاء حساب المواطن خلال رده على استفسار أحد المغردين عن مدى إمكانية استفادة السجين من حساب المواطن وهو في السجن بأنه لا يمكن للسجين الاستفادة من حساب المواطن، حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً، وفي حال أصبح رب الأسرة سجينا سيصبح (غير مؤهل) وسيتم إيقاف الدعم عنه.

وفي رد إضافي عن الضرر الذي سيلحق التابعين للسجين أفاد الحساب بأنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي)، واختيار «عائلة سجين»، وإضافة الأبناء تابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون، على أن يتم صرف الدعم في حال خروج السجين من السجن بشرط أن تنطبق عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق الذي سيشمل الدعم الخاص بالسجين.

من جهة أخرى، عكف حساب المواطن على مبادرة هي الأولى من نوعها منذ البدء بصرف حساب المواطن منذ أكثر من عام، حيث أطلق الحساب مبادرة الحصول على الدعم الخاص بأجهزة التكييف من حساب المواطن بأسعار مخفضة من خلال التحقق من أهلية الشخص لهذه المبادرة، ويتم التحقق من ذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للتأكد من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع: heac.gov.sa أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920024322 ويمكن لأي مواطن سعودي مُسجل في حساب المواطن ويبلغ من العمر 24 عاما أو أكثر الاستفادة من هذه المبادرة دون أن يكون مستحقا للدعم من حساب المواطن.

إلى ذلك أعلن حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة الـ17 غداً (الأربعاء) عبر حسابات المستفيدين في مختلف البنوك.