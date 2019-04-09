ماذا قال محمد عبده عن موعد غنائه في جازان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تغنى فنان العرب محمد عبده بمنطقة جازان وبالتحديد مكان نشأته في محافظة «صبيا» عند لقائه أمس (الإثنين) عبر قناة العربية مع المذيع خالد مدخلي. تغنى فنان العرب محمد عبده بمنطقة جازان وبالتحديد مكان نشأته في محافظة «صبيا» عند لقائه أمس (الإثنين) عبر قناة العربية مع المذيع خالد مدخلي. وعند سؤاله عن موعد غنائه في جازان قال محمد عبده: أن منطقة جازان لها وقع خاص على قلبي ومكانه كبيرة وبالذات محافظة صبيا وذلك يعود بسبب أهلها وأجوائها وثقافتها بشكل عام، وأغنية «مثل صبيا» هي إهداء لمن يلومنا في حبها.



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