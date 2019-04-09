

نيويورك 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واس

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيان اليوم الاثنين، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل تراجع الأسهم الصناعية، مع تأهب المستثمرين لنتائج أعمال فصلية تتوقع وول ستريت أن تمثل أول ربع يشهد انخفاضا في الأرباح منذ 2016.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 91.45 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 26333.54 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.05 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 2894.79 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 14.21 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 7952.90 نقطة.

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03:26ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق بمكاسب محدودة لستاندرد آند بورز مع ترقب المستثمرين لموسم النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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