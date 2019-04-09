رياضي / أمير القصيم يرعى ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح



بريدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , اليوم , ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح , والمقام بتنظيم لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه , بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك كلمة محافظ الأسياح رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة محمد بن علي العريفي , قدم من خلالها شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه وتشجيعه , مبيناً على أن حضور سموه ودعمه للمهرجان يترجم مدى الأهمية التي تحظى بها هذه

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , على أن المشاركات التي يشهدها مهرجان القصيم للصقور وفي عامه الثالث تعكس جمعاً لمحبي هذه الرياضة من الصقارين من هذه المنطقة ومن خارجها , مبيناً على أهمية دعمها وتعزيزها لنحافظ على تواجدها كون مثل هذه المهرجانات توثق رياضتنا العربية الأصيلة في الصقور , والتي تشهد دعماً ورعاية من قبل مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , موجهاً سموه على أن تسميته مهرجان القصيم للصقور ومشاركة كافة محافظات ومراكز المنطقة تطويراً له عاماً بعد عام لما يحقق طموح الصقارين في كافة أنحاء المنطقة وضيوفها , مقدماً شكره لكافة من ساهم في إنجاح هذه الفعالية والتي يفتخر بها كوننا حصلنا من خلالها على قصب السبق بها , منوهاً بجهود مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع على توفير ميدان للمهرجان , مثنياً على ما يقدمه محافظ الاسياح محمد العريفي وكافة أعضاء فريق العمل من إنجاح لهذا الكرنفال عاماً بعد عام , مشيداً بعراب مهرجان القصيم للصقور ناصر بن فدغوش العجمي والذي كان المحرك الرئيسي لإقامة وتعزيز فعاليات هذا المهرجان , متمنياً أن يقام خلال الأعوام القادمة بشكل أفضل وأوسع , مشيراً سموه على ضرورة إقامة سوق للطيور لمثل هذه الأنواع النادرة وغيرها وتخصيص مكان لها بمحافظة الأسياح تعزيزاً لهذه الهواية ودعماً لمحبيها , مباركاً لكافة الفائزين , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يبارك بالجهود المبذولة.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الفائزين بالمراكز المتقدمة من الصقارين بمهرجان القصيم للصقور لفئتي الشاهين والحر , وكرم سموه ناصر بن فدغوش العجمي على ماقدمه من جهود لهذا المهرجان خلال الأعوام السابقة , وفريق العمل وشركاء النجاح.

حضر الحفل معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير صحة المنطقة مطلق الخمعلي , ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع , ورئيس بلدية الاسياح الدكتور عبدالمحسن العمار , ومحافظ الأسياح محمد العريفي , ووكيل محافظة الأسياح نايف بن حجاج , وأهالي المحافظة.

// انتهى //

01:54ت م

0375



بريدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , اليوم , ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح , والمقام بتنظيم لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه , بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك كلمة محافظ الأسياح رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة محمد بن علي العريفي , قدم من خلالها شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه وتشجيعه , مبيناً على أن حضور سموه ودعمه للمهرجان يترجم مدى الأهمية التي تحظى بها هذه الرياضة العريقة بالمنطقة , مشيراً على أن مثل هذه الرعاية هو تعزيز لمشاركة هواة الصيد بالصقور في رياضة الآباء والأجداد , وإسهام في تطويرها والارتقاء بها نحو آفاق أوسع , مبيناً عن أن هذا المهرجان يعد من أهم الكرنفالات التي تبرز التنوع السياحي للمنطقة , معبراً عن شكره وتقديره للقيادة ـ أيدها الله ـ على اهتمامها الكبير ودعمها المتواصل للرياضات التراثية , عقب ذلك قدم عرضاً مرئياً عن مسابقة مهرجان القصيم للصقور قدم من خلاله تفاصيل فعاليات المهرجانات , ومزاد الصقور الذي شهد حركة شرائية متنوعة بالإضافة إلى المنافسات المقامة لأنواع الصقور والتي اشتملت على الحر والشاهين.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , على أن المشاركات التي يشهدها مهرجان القصيم للصقور وفي عامه الثالث تعكس جمعاً لمحبي هذه الرياضة من الصقارين من هذه المنطقة ومن خارجها , مبيناً على أهمية دعمها وتعزيزها لنحافظ على تواجدها كون مثل هذه المهرجانات توثق رياضتنا العربية الأصيلة في الصقور , والتي تشهد دعماً ورعاية من قبل مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , موجهاً سموه على أن تسميته مهرجان القصيم للصقور ومشاركة كافة محافظات ومراكز المنطقة تطويراً له عاماً بعد عام لما يحقق طموح الصقارين في كافة أنحاء المنطقة وضيوفها , مقدماً شكره لكافة من ساهم في إنجاح هذه الفعالية والتي يفتخر بها كوننا حصلنا من خلالها على قصب السبق بها , منوهاً بجهود مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع على توفير ميدان للمهرجان , مثنياً على ما يقدمه محافظ الاسياح محمد العريفي وكافة أعضاء فريق العمل من إنجاح لهذا الكرنفال عاماً بعد عام , مشيداً بعراب مهرجان القصيم للصقور ناصر بن فدغوش العجمي والذي كان المحرك الرئيسي لإقامة وتعزيز فعاليات هذا المهرجان , متمنياً أن يقام خلال الأعوام القادمة بشكل أفضل وأوسع , مشيراً سموه على ضرورة إقامة سوق للطيور لمثل هذه الأنواع النادرة وغيرها وتخصيص مكان لها بمحافظة الأسياح تعزيزاً لهذه الهواية ودعماً لمحبيها , مباركاً لكافة الفائزين , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يبارك بالجهود المبذولة.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الفائزين بالمراكز المتقدمة من الصقارين بمهرجان القصيم للصقور لفئتي الشاهين والحر , وكرم سموه ناصر بن فدغوش العجمي على ماقدمه من جهود لهذا المهرجان خلال الأعوام السابقة , وفريق العمل وشركاء النجاح.حضر الحفل معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير صحة المنطقة مطلق الخمعلي , ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع , ورئيس بلدية الاسياح الدكتور عبدالمحسن العمار , ومحافظ الأسياح محمد العريفي , ووكيل محافظة الأسياح نايف بن حجاج , وأهالي المحافظة.// انتهى //01:54ت م0375

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / أمير القصيم يرعى ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.