السعودية اليوم / أمير حائل يدشن فعاليات معرض الحدائق وعمارة البيئة وعدد من الخدمات البلدية



حائل 3 شعبان 1440 هالموافق 8 أبريل 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل فعاليات معرض الحدائق وعمارة البيئة في نسخته السابعة الذي تنظمه أمانة المنطقة .

وفور وصول سموه قص شريط المعرض إيذاناً بافتتاحه, ثم تجول سموه في أرجاء المعرض واطلع على ما تحتويه الأجنحة المشاركة والتي تعود لأكثر من 25 مشتلًا ويشتمل المعرض على الأشجار المناسبة للبيئة العمرانية والأشجار المثمرة ونباتات الزنية والزهور والظل ، ومجسمات الحدائق والكراسي الذكية بما يخدم شريحة المهتمين بهذا المجال .

ثم دشن سموه لوحة مؤشرات أداء تحسين المشهد الحضري حيث قامت الأمانة بالتعاقد مع استشاري متخصص يقوم بحصر جميع عناصر التشوه البصري من حفر الشوارع وأرصفة متهالكة وألواح دعائية مخالفة وغيرها من العناصر التي تؤثر بشكل مباشر على المنظور البصري للمدينة وذلك باستخدام أحدث أساليب الرصد البصري من خلال جهاز مسح Mobile Mapping الذي يوضع على سيارات مجهزة لهذا الغرض ويقوم بمسح ليزري لجميع عناصر التشوه البصري ويتم تفريغ البيانات إلى نقاط وإحداثيات لكل عنصر وأرسلها إلى الادارات والجهات المختصة لمعالجتها وتم إنشاء غرفة تحكم مركزية بالأمانة لمتابعة المخالفات المرصودة والبلاغات المستلمة من مركز البلاغات الموحد 940 وبرنامج خدماتي ليتم اغلاقها من قبل الإدارات المختصة ومتابعة سير الإنجاز على مستوى المدينة والمنطقة و قياس أداء المراقبين والفنيين في سرعة المعالجة واغلاق البلاغات ووضع الخطط التنفيذية للحلول والمعالجات الممكنة وتم ربط هذه بمؤشرات في موقع الأمانة يتيح لجميع المواطنين ومتخذي القرار بالاطلاع عليها ويتم تحديثها بشكل آلي .

كما دشن أمير منطقة حائل حملة النظافة الشاملة والتي تنطلق تحت شعار "يداً بيد حائل نظيفة" وتستهدف هذه الحملة التركيز على رفع المخلفات وخاصة مخلفات الهدم ونظافة المنتزهات والحدائق وكل الأماكن المفتوحة بالمدينة وتستمر هذه الحملة لمدة ستين يوماً .

وتعمل هذه الحملة بمشاركة شركات النظافة في خمسة عقود قائمة بالمدينة, بالإضافة إلى عقد النظافة الذاتية وتشتمل على حملات توعوية تنفذها الأمانة بمشاركة العديد من القطاعات لإيصال الرسالة إلى المجتمع وتعزيز الدور الخدمي الذي تقوم به أمانة المنطقة .

ثم استمع سموه لعرض من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس عن جهود أمانة المنطقة في مجال التشجير وتجميل الميادين والحدائق وأعرب عن شكره لأمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر وقدم تهنئته على مرور عامين من تولي سموه إمارة المنطقة والتي شهدت الكثير من التغيرات التي لامسها الواقع والمواطنين في منطقة حائل وأثمرت ولله الحمد عن إكمال العديد من المشاريع الرئيسية بالمنطقة والبدء في مشاريع استراتيجية تهم منطقة حائل وقال ابو راس تتطور المنطقة تباعا وفق رؤية واضحة وأهداف محددة تنسجم وتتكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 بقيادة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

وأشار إلى أن أعمال أمانة المنطقة تأتي بمشاركة وتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمجالس المتخصصة بالمنطقة الذي لهم الشكر والتقدير وخص إمارة المنطقة والمجلس البلدي بأمانة منطقة حائل وشرطة منطقة حائل الذين قدموا كل الدعم لإنجاح هذه الفعاليات .

ثم شهد الأمير عبدالعزيز بن سعد مراسم توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة و إدارة السجون .

وفي ختام الحفل زار سموه سجادة زهور تحوي 74 ألف زهرة من إنتاج مشاتل الأمانة .

حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسئولين .

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