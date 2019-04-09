شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأمن تصدّوا بشجاعة للإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أشاد عدد من أهالي محافظة القطيف، بشجاعة رجال الأمن في التصدي للإرهاب والحرص على حماية الممتلكات العامة والخاصة في جميع العمليات، مؤكدين أن الجزاء العادل مصير كل من يحاول إشاعة الفوضى وتهديد حياة الآمنين، مثمنين الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في ملاحقة كل عنصر خارج عن القانون والنظام.

وأكدوا أهمية تسليم المطلوبين أمنيا والمتبقين في قائمتي الـ23 والـ9 في القطيف، أنفسهم للجهات الأمنية؛ أسوة بغيرهم من الفارّين الذين بادروا بتسليم أنفسهم، مشيرين إلى أن تسليم المطلوبين أنفسهم للجهات الأمنية هو طريق تصحيح الخطأ، مدللين على ذلك بتجارب سابقة لمن سلم نفسه وعاد إلى جادة الصواب.

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ووصف المواطن محمد المسكين العملية الأمنية بالنوعية والاحترافية، مؤكدا أن القضاء على العناصر الإرهابية يكشف المتابعة الدقيقة لتحركات المجموعات المخربة، منوهاً ببسالة رجال الأمن في التصدي للإرهاب وردع الفئة الضالة. وحث المطلوبين على تسليم أنفسهم، مؤكداً أن الجميع في محافظة القطيف يد واحدة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله السيهاتي إن تسليم المطلوبين لأنفسهم هو الأفضل لهم، حتى يتجنبوا التعرض لعقوبات شديدة جراء الاختفاء، مشدداً على أن الدولة عادلة وأن القضاء نزيه ويأخذ مجراه بشكل طبيعي.

فيما دعا رجل الأعمال زكي الزاير، المطلوبين الهاربين إلى المبادرة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، مؤكدا أن ذلك هو طريق تصحيح الخطأ. لافتا إلى أن الاجهزة الأمنية تعمل ليل نهار للحفاظ على الاستقرار والوقوف بحزم أمام كافة أشكال العنف واستخدام السلاح في وجه الدولة. معتبرا أن إيواء المطلوبين يمثل جريمة كبرى، فكل من يتعامل مع الإرهاب يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية. مشيداً في الوقت نفسه بالأجهزة الأمنية في التعامل الاحترافي مع العناصر الإرهابية، من خلال الحرص على تطويق المنطقة تفادياً لتعرض أحد المواطنين للإصابة جراء إطلاق نار أثناء المواجهة المسلحة.