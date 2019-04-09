شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا»: 4 إصابات بعدوى أولية وثانوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفايروس «كورونا»؛ الأولى في نجران لرجل يبلغ 79 عاما صنفت عدواه بحالة أولية، الثانية في الخفجي لسيدة تبلغ 34 عاما صنفت عدواها بحالة ثانوية، والثالثة لرجل من الرياض يبلغ 51 عاما صنفت عدواه بحالة أولية، والرابعة في جدة لرجل عمره 80 عاما صنفت عدواه بحالة أولية، مبينة أن هذه الحالات ضمن الأسبوع الوبائي الـ15 لـ2019. ووفق مركز القيادة والتحكم في الوزارة فإن حالة المصابين «نشطة».

ودعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود عبر "الخليج 365" إلى ضرورة اتباع النصائح المهمة لتجنب التعرض لأي نوع من الفايروسات المعدية، منها: غسل اليدين بشكل مستمر، تجنب لمس الأنف والعينين بعد ملامسة الأسطح، وعدم السعال أو العطاس باليد مباشرة.